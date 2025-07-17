الأمن العام ذكّر بمهل إنجاز جوازات السفر: 48 ساعة للمستعجل و30 يومًا للعادي

ذكّرت المديرية العامة للأمن العام المواطنينن بمُهل إنجاز جوازات السفر اللبنانية، وفقاً لما يلي: جواز سفر لبناني مستعجل مقدم في دائرة العلاقات العامة 48 ساعة. جواز سفر لبناني مستعجل مقدم في المركز الإقليمي 7 أيام عمل. جواز سفر لبناني عادي مقدم في المركز الإقليمي 30 يوم عمل".

