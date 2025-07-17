تركيا وليبيا توقعان اتفاقية "حسن نوايا" في مجالات التعدين والطاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - إسطنبول - (د ب أ)

شهدت مدينة إسطنبول، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية "حسن نوايا" بين تركيا وليبيا في مجالات التعدين والطاقة والبنية التحتية.

وأفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء بأن حفل التوقيع أقيم بين مجلس الأعمال التركي ـ الليبي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي من جهة، والمؤسسة الوطنية الليبية للتعدين والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الليبية، وشركة إعمار ليبيا القابضة من جهة أخرى.

ووقع الاتفاقية، رئيس مجلس الأعمال التركي ـ الليبي مرتضى قرنفيل، والمدير التنفيذي لشركة إعمار ليبيا القابضة فؤاد العوام، بحسب مراسل الأناضول.

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة حجم التجارة الثنائية وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعدين والبنية التحتية.

وأشار قرنفيل في كلمة خلال الحفل، إلى أن الاتفاقية وُقعت مع شركة إعمار القابضة، التي تضم 30 شركة وتعمل في قطاعات متنوعة، أبرزها الصناعة.

وفي حديث للأناضول قال قرنفيل، إن الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تطوير التعاون مع شرق ليبيا، مضيفا: "نسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري بشكل أكبر".

وأضاف: "أشقاؤنا الليبيون لا ينظرون إلى تركيا على أنها منفصلة عنهم. إنهم يرونها دولة شقيقة ويرغبون في الاستفادة من خبراتنا، ونحن فتحنا بابنا على مصراعيه".

ولفت إلى أن حجم التجارة الإجمالي بين تركيا وليبيا كان يراوح عند حوالي 4 مليارات دولار خلال آخر 10 سنوات، معربا عن رغبتهم في رفع هذا الرقم إلى 15 مليار دولار.

بدوره، قال العوام إن تركيا دولة قوية في الاقتصاد والطاقة، وإن شركته ستوقع اتفاقيات مع أنقرة في هذين القطاعين.

وأكد في حديث للأناضول، مواصلتهم العمل على إنشاء سوق دائمة للمنتجات التركية في ليبيا.