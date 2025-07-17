فرنسا: بوركيني المسلمات يهزم أرخميدس على شواطئ الريفيرا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس: قضت المحكمة الإدارية في مرسيليا بأن الحظر المحلي على ارتداء البوركيني ينتهك الحقوق الأساسية بشكل خطير وغير قانوني. وجاء هذا الحكم بعد مواجهة بين الشرطة وامرأة مسلمة ترتدي زي السباحة الشرعي، مما أثار جدلاً عاماً.

ألغت المحكمة أمرًا محليًا أصدره عمدة إحدى البلدات الواقعة على الريفييرا الفرنسية، والذي يحظر السباحة بالبوركيني - وهو لباس سباحة يغطي الجسم بالكامل، ترتديه النساء المسلمات غالبًا. وخلص القضاة إلى أن الأمر "يُشكل انتهاكًا صارخًا وغير قانوني للحقوق الأساسية"، ولا يمكن تبريره بمخاوف مشروعة تتعلق بالسلامة أو الصحة.

دافع رينيه فرانسوا كاربنتييه، عمدة المدينة، عن القرار لأسباب تتعلق بالسلامة، مجادلاً بأن ملابس السباحة التي تغطي الجسم بالكامل لا توفر طفواً كافياً، وفقاً لمبدأ أرخميدس. وزعم أن هذه الملابس تزيد من خطر الغرق، مما يشكل خطراً على السباحين وفرق الإنقاذ.

حظر البكيني المثير للجدل في فرنسا

صدر الحظر في يونيو (حزيران) 2024، ولم يُعرَ اهتمامًا يُذكر حتى مطلع هذا الشهر، عندما طُلب من فتاة مسلمة تبلغ من العمر 18 عامًا من مرسيليا مغادرة الماء بعد رؤيتها ترتدي البوركيني. ووفقًا لشقيقها التوأم، الذي كان معها على الشاطئ، أمرها مفتشو البلدية بمغادرة البحر. وعندما سألت عائلتها عن السبب، أبلغهم الضباط أن ملابس السباحة الخاصة بها غير مسموح بها.

قال الأخ إن الحادثة أدت إلى شجار حاد بين رواد الشاطئ، الذين أيد بعضهم العائلة. واستُدعيت تعزيزات من الشرطة إلى مكان الحادث، وهددت العائلة بغرامة مالية إن لم يغادروا. وأفادت التقارير أن الشابة تأثرت بشدة بالتجربة، وأصبحت فيما بعد منعزلة، وتجنبت التفاعلات الاجتماعية، رافضةً الحديث عما حدث.

خضوع للتطرف؟

انتقدت منظمات حقوق الإنسان استخدام رئيس البلدية لمبدأ أرخميدس مبررًا للحظر، واصفةً إياه بأنه ذريعة واهية للتمييز الديني. واستجابةً لعريضة من رابطة حقوق الإنسان، قضت المحكمة بأنه لا يجوز للسلطات المحلية حظر ملابس محددة إلا في حال وجود تهديد حقيقي للنظام العام، وهو ما رأت المحكمة أنه غائب في هذه القضية.

أشعل هذا الحكم الجدل الدائر في فرنسا حول الملابس الدينية في الأماكن العامة. في السنوات الأخيرة، حظرت فرنسا ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية (2004) والبرقع والنقاب في الأماكن العامة (2011)، بحجة أن هذه الملابس تتعارض مع مبادئ البلاد العلمانية ومخاوفها الأمنية.

في حين أشاد المدافعون عن حقوق الإنسان بقرار المحكمة، أعرب آخرون، مثل أنجي بيير فيفوني، عمدة سيسكو في كورسيكا، الذي سبق أن حظر البوركيني عقب شجار، عن إحباطه. واتهم فيفوني عمدة لو روف بالاستسلام للمتطرفين، مدعيًا أنه كان يحاول تجنب الجدل فحسب.