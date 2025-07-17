أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن ما حدث في الكنيسة الكاثوليكية في قطاع غزة كان حادثا ورد رئيس الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عليه كان مناسبا.
من جهة اخرى، أكدت الخارجية الاميركية أن "الولايات المتحدة لم تدعم التحرك الإسرائيلي الأخير في سوريا ونحن ننخرط مع الطرفين".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة لم تدعم التحرك الإسرائيلي الأخير في سوريا ونحن ننخرط مع الطرفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.