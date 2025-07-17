اردوغان: تركيا لن تسمح بتقسيم سوريا أو المساس بتعدد ثقافاتها ووحدة أراضيها

اكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لن تسمح بتقسيم سوريا أو المساس بتعدد ثقافاتها ووحدة أراضيها، وذلك بعد أن سعت أفعال إسرائيل إلى "تخريب" وقف إطلاق النار في البلاد.
وفي تصريحات أدلى بها عقب اجتماع لمجلس الوزراء، شدد أردوغان على إن أفعال إسرائيل تظهر أنها لا تريد السلام.
وتحدث أردوغان في وقت سابق مع الرئيس السوري أحمد الشرع حول الهجمات الإسرائيلية على دمشق.
