خارجية فرنسا تدعو لاحترام الهدنة في السويداء وتحث إسرائيل على وقف العمل الأحادي

حثت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم على احترام ​وقف إطلاق النار​ في محافظة السويداء بسوريا، والتحقيق في الإجراءات المتخذة ضد الأقليات، ودعت إسرائيل إلى وقف الإجراءات أحادية الجانب.

وأفادت الوزارة الفرنسية في بيان بأن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أجرى محادثات في الأيام الأخيرة مع نظيريه السوري والإسرائيلي حول هذه القضية.