هيئة البث: الجيش الإسرائيلي يحقق في إصابة كنيسة بحي الزيتون ويعتذر للكنيسة الكاثوليكية

أعلنت هيئة البث ال​إسرائيل​ية أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقات لمعرفة سبب إصابة قذيفة دبابة إسرائيلية للكنيسة في حي الزيتون بمدينة غزة. وأشارت الهيئة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الحادث ناجما عن خلل في القذيفة أو خطأ بشريا. وأضافت أن مسؤولين في الجيش قدموا اعتذارا لقيادات الكنيسة الكاثوليكية في القدس على خلفية الحادث.

