اعتقال رجلين في جورجيا لمحاولتهما بيع يورانيوم لأغراض عسكرية

أعلنت السلطات الجورجية اعتقال رجلين متهمين بمحاولة بيع يورانيوم للاستخدام العسكري بشكل غير قانوني. ويُشتبه في أن جورجيا ومواطنا أجنبيا حاولا بيع يورانيوم مخصب بشكل غير قانوني "يمكن استخدامه في صنع عبوات ناسفة أو تنفيذ هجمات إرهابية" وفقا لأجهزة الأمن.
وكان الرجلان يطلبان ثلاثة ملايين دولار (حوالى 2,5 مليون يورو) مقابل اليورانيوم الذي بحوزتهما عند اعتقالهما في مدينة باتومي الساحلية على البحر الأسود، بحسب السلطات.
وذكرت إن "المادة النووية" الموصوفة بأنها "عنصر كيميائي مشع تنبعث منه إشعاعات ألفا وغاما" كان من الممكن أن يُسبب خسائر بشرية كبيرة لو استُخدم في تصنيع الأسلحة.
ولفتت السلطات الى أنه تم "كشف المخطط وإبطاله في مرحلة مبكرة".
يواجه المشتبه بهما عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات لحيازة مواد نووية بشكل غير قانوني.
