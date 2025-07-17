ديوان نتانياهو: إسرائيل تعرب عن أسفها العميق لإصابة كنيسة العائلة المقدسة في غزة بذخيرة طائشة ونجري تحقيقا

أعلن ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "​إسرائيل​ تعرب عن أسفها العميق لإصابة كنيسة العائلة المقدسة في غزة بذخيرة طائشة ونجري تحقيقا".

