المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نرى محاولات من حزب الله للتعافي في مواقع عدة ولن نسمح بذلك

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ إيفي ديفرين أن القوات تواصل عملية "عربات غدعون" كما حددها المستوى السياسي، مشيراً إلى استمرار حصار مدينة غزة.

وأكد ديفرين تنفيذ غارات أسفرت عن تدمير أنفاق في شمال غزة، إضافة إلى تعميق الهجمات في خان يونس جنوباً، مشدداً على أن الجيش يدفع أثماناً باهظة لتنفيذ الخطط المرسومة في القطاع.

وحول سوريا، أفاد المتحدث بأن الجيش الإسرائيلي ضرب أكثر من 100 هدف في منطقة السويداء جنوباً، شملت سيارات عسكرية.

كما أعلن عن استهداف سلاح الجو لأهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، موضحاً أن هناك محاولات من الحزب للتعافي في مواقع عدة، "ولن نسمح بذلك".

وفي الشأن الداخلي، أشار ديفرين إلى أن "كل حالة انتحار في صفوف جنودنا تثير الألم"، مضيفاً أن الجيش يستخلص العبر ويعزز نظام الصحة النفسية.

وختم بالتأكيد على أن الجيش الإسرائيلي مستعد لبذل مرونة أكبر وانتشار في حدود جديدة دعماً للمفاوضات.