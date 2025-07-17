البيت الأبيض: ردّة فعل ترامب على قصف الكنيسة بغزة كان سلبيا للغاية وتحدّث مع نتانياهو بشأن ذلك

أعلن البيت الأبيض، إجراء الرئيس الأميركيّ، دونالد ​ترامب​ محادثة، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، بشأن قصف الكنيسة في قطاع غزة، الخميس، مؤكّدا ان ردّة فعل الّأول كانت سلبية للغاية.

وقصفت إسرائيل في وقت سابق الخميس، "كنيسة العائلة المقدسة" شرق مدينة غزة، ما أدى لمقتل 3 أشخاصن وإصابة 9، بينهم حالة حرجة واثنتان في حالة خطيرة، إضافة إلى إصابة طفيفة لكاهن الرعية الأب غابرييل رومانيلي، والبطريركية اللاتينية في القدس.

واوضحت الناطقة باسم البيت الأبيض، إن "ترامب أجرى مكالمة هاتفية مع نتانياهو، للحديث عن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت كنيسة في غزة".

وأضافت أن "رد فعل الرئيس ترامب على استهداف الكنيسة في غزة، كان سلبيا للغاية".

وذكر البيت الأبيض، أن "نتانياهو قال للرئيس ترامب، إن استهداف الكنيسة في غزة، كان خطأ".

وتُعدّ كنيسة العائلة المقدسة، من أقدم المراكز الدينية المسيحية بقطاع غزة، وتحوّلت منذ بدء الإبادة الإسرائيلية إلى ملاذ للمدنيين، وبضمنها العائلات المسيحية، التي تواجه كغيرها من عائلات غزة، ظروف النزوح والحصار.

وخلال الإبادة الإسرائيلية بغزة قصف الجيش الإسرائيلي ثلاث كنائس رئيسية، هي: كنيسة القديس برفيريوس، وكنيسة العائلة المقدسة، وكنيسة المعمداني.