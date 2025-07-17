الوكالة الوطنية: لا صحة لما يتداول عن غارة استهدفت النميرية وما حصل اندلاع حريق في حقل اعشاب بالبلدة

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية، عن حصول ​غارة معادية​ استهدفت بلدة النميرية في قضاء النبطية. وسجل فقط حصول حريق في حقل اعشاب في البلدة.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.