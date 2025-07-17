النائب البطريركي لكنيسة اللاتين بالقدس: لا نرضى التبرير الإسرائيلي بأن قصف الكنيسة في غزة كان عن طريق الخطأ

أكد النائب البطريركي ل​كنيسة​ اللاتين في القدس، وليام الشوملي، في تصريح لقناة الجزيرة، أن ما حدث في الكنيسة، رغم فداحته، يمثل جزءا صغيرا مما تشهده غزة. وشدد على أن الكنيسة لا تقبل التبرير الإسرائيلي بأن قصف الكنيسة في حي الزيتون كان "خطأ". وأعرب عن أمله في أن يستيقظ ضمير السياسيين في الغرب تجاه ما يجري في القطاع.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقات لمعرفة سبب إصابة قذيفة دبابة إسرائيلية للكنيسة في حي الزيتون بمدينة غزة. وأشارت الهيئة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الحادث ناجما عن خلل في القذيفة أو خطأ بشريا. وأضافت أن مسؤولين في الجيش قدموا اعتذارا لقيادات الكنيسة الكاثوليكية في القدس على خلفية الحادث.