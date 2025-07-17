خارجية لبنان تعرب عن عن تضامنها مع العراق جراء الحريق المروع الذي اندلع في المركز التجاري في الكوت

اعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن تضامنها مع جمهورية العراق وشعبها الشقيق جراء الحريق المروع الذي اندلع في المركز التجاري في مدينة الكوت، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وتقدمت الوزارة بخالص العزاء من العراق حكومة وشعباٌ وأهالي الضحايا، مع التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.