وفد من بلدية خربة سلم زار رئيس مجلس الجنوب وبحث معه موضوع إعمار المركز البلدي وتامين بعض التجهيزات

زار وفد من بلدية خربة سلم ضم رئيس البلدية محمد رحال ونائب الرئيس حسان دبوق وعدد من أعضاء المجلس البلدي بزيارة رئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر، حيث شكر الوفد السيد حيدر على مساعدته ومتابعته تسهيل الخدمات التي يقدمها مجلس الجنوب للبلدة.
وتم مناقشة موضوع إعمار المركز البلدي وتأمين بعض التجهيزات وكان اللقاء ايجابيا ومنفتحا وفق بيان بلدية خربة سلم.
