إستقبل رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وفداً من بلدية عكار العتيقة، ووفداً من بلدية حومال برئاسة ناجي أبو أنطون ومختار البلدة جوزيف فغالي وأعضاء البلدية. كذلك التقى باسيل وفداً من بلدية عين الجديدة برئاسة إيلي جبور يرافقه أعضاء البلدية ومنسق التيار في البلدة ناجي كرم. وختاماً إستقبل وفداً من بلدية بخشتيه برئاسة رولا كرم، يرافقها أعضاء البلدية والمختار بسام الصليبي ومنسقة التيار في البلدة حياة كرم.

كانت هذه تفاصيل خبر باسيل استقبل وفودا بلدية واختيارية من قرى عكار وعاليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.