النشرة: اصابة 3 اشخاص بحادث دهس على طريق الدولي رياق بعلبك مقابل مدخل بريتال الغربي

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان سيارة من نوع مرسيدس دهست على طريق الدولي رياق بعلبك مقابل مدخل بريتال الغربي امرأة مسنة من بلدة بريتال وفتاتين من احفادها من ال الاحمر ومظلوم باعمار ٨ و٩ سنوات، نقلوا جميعا الى مستشفى دار الامل للمعالجة بعضهم بحالة الخطر.

