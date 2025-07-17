كاهن رعية بلدة حقل العزيمة: نواجه أزمة إنقطاع المياه بشكل مستمر رغم كثرة ينابيع الضنية

شكا اهالي بلدة حقل العزيمة ـ الضنية من "أزمة إنقطاع المياه بشكل كبير ومستمر، بالرغم من أن الضنية معروفة بمياهها وكثرة ينابيعها".

واوضح كاهن رعية الروم الأرثوذكس في البلدة الأب نقولا داود، في بيان، انه "بعد مراجعة المعنيين من دون الوصول إلى نتيجة قمت بزيارة مسؤول مصلحة مياه الضنية حكمت عبيد في مركز مصلحة المياه في بلدة سير، وتم الإتفاق معه خطياً على أن تُعطى المياه للبلدة من خط عاصون يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، وبالفعل أتت المياه لمدة أسبوع واحد فقط، ثم عادت الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً من إنقطاع".

وأشار إلى أنه "تواصلت مع السيد حكمت عبيد مجدداً لأتفاجأ بأنه أنكر ما قاله سابقاً بأن المياه سوف تؤمن للبلدة من خط عاصون بدلاً من خط النهر، والذي في معظم الأحيان فيه أعطال ولا تصل مياهه إلى المنازل المرتفعة، ما دفعني للإتصال بالمدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد عبيد، لكنه لم يجب على الهاتف".

وختم: "فليتحمل كل طرف مسؤوليته".