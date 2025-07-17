قوى الامن: توقيف مواطن ادعى كذبا انه تعرض للسرقة

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي انه "بتاريخ 11- 7- 2025، ادّعى المدعو (ح. ر. مواليد عام ۱۹۸۰، لبناني)، أن مجهولا أقدم على ​سرقة​ مبلغ مالي عائد للشركة التي يعمل لصالحها، وذلك من داخل السيارة التي كان يقودها، إثر تعرّضه لحادث سير أثناء توجّهه إلى مكان عمله، حيث كان يعتزم تسليم المبلغ لقسم المحاسبة".

وأكدت المديرية أنه "نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، والكشف الميداني في موقع الحادث، تبيّن وجود شبهات حول ضلوع المدّعي في عملية السرقة، وبناء عليه، تم استدعاؤه للتحقيق، وبمواجهته بالأدلّة التي تثبت تورّطه، اعترف بأنه هو من قام بأخذ المبلغ المالي، وأخفاه داخل منزله في محلة الغبيري، وبتفتيش المنزل، تم ضبط مبلغ وقدره/27,000/ دولار أميركي".

وأكدت ان "المبلغ المضبوط سُلّم لصاحب الشركة، وأجري المقتضى القانوني بحق (ح. ر.)، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".