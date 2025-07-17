هبة من الكتيبة الايطالية في اليونيفيل لمستشفى تبنين الحكومي

زار ​مستشفى تبنين الحكومي​ قائد القطاع الغربي في اليونيفيل وعدد من ضباط الوحدة الإيطالية وكان في استقباله ورئيس مجلس إدارة ومدير مستشفى تبنين الحكومي الدكتور محمد حمادي، ورئيس اتحاد بلديات القلعة الأستاذ نبيل فواز ممثلاً بمدير الاتحاد الأستاذ علي فواز وعدد من قادة الوحدات العسكرية والمجتمع المدني ولفيف من الاطباء والموظفين، حيث قام الوفد بجولة على أقسام المستشفى واطلع على التجهيزات والخدمات المقدمة، وسلم الهبة المقدمة من الكتيبة الايطالية وهي عبارة عن ثلاثة أجهزة لقسم العناية الفائقة لحديثي الولادة.

وفي كلمة له، أثنى قائد القطاع الغربي على العمل الجبار والجهود المميزة التي تقدمها مستشفى تبنين الحكومي في خدمة المرضى، وقد شكره على حفاوة الاستقبال معربا عن سعادته بزيارة هذا الصرح الطبي الراقي.

من جانبه، اشاد رئيس مجلس إدارة مستشفى تبنين الحكومي الدكتور محمد علي حمادي بعلاقة الصداقة التي تربط اليونيفيل عموماً والكتيبة الايطالية خصوصاً بالجنوب، معتبراً الجنود الايطاليين كرُسل سلام حيث شكرهم على دعمهم ومبادراتهم الانسانية المستمرة التي تعكس روح التعاون والتضامن بين الشعبين اللبناني والايطالي، ويعزز دور اليونيفيل الانساني إلى جانب دورهم الامني، وفي الختام تم تقديم الدروع التذكارية.