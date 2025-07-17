إعادة تأهيل طرق جنوب لبنان في اطار التعاون الوثيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني من أجل الاستقرار

تواصل الكتيبة متعددة الجنسيات في القطاع الشرقي التابعة لليونيفيل، في إطار القرار 1701، بالتعاون مع الجيش اللبناني، تنفيذ سلسلة من الإجراءات الميدانية الهادفة إلى تحسين سبل التنقل وتعزيز الأمان في جنوب لبنان. وفي هذا الاطار قامت وحدة الهندسة في اليونيفيل في القطاع الشرقي بإزالة عقبات متعددة تعيق حركة المدنيين والمركبات، منها برج إنارة مائل في بلدة كفركلا، وكابلات وأنابيب مياه علوية على طريق XB8 في الجهة الغربية من بلدة القليعة. كما شملت الأعمال إزالة أنقاض وأشجار متساقطة من الطريق الفرعي جنوب وطى الخيام، وردم حفرة ناجمة عن انفجار في منطقة جنوب كوكبا.
وأكد الجنرال ريكاردو إستيبان كابريجوس، قائد القطاع الشرقي، أن الهدف الأسمى من هذه الأعمال هو تسهيل حركة السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
ويعكس هذا الجهد المشترك بين اليونيفيل والجيش اللبناني التزاماً مستمراً بالتعاون مع السلطات المحلية والمجتمعات المدنية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الاستقرار لا يُبنى إلا بالشراكة مع من هم في أمسّ الحاجة إليه. ومن خلال هذه المبادرات، تؤكد اليونيفيل دعمها الكامل للقوات المسلحة اللبنانية، في سبيل تحقيق الهدف الجوهري للقرار 1701: ترسيخ السلام والأمن المستدامين في جنوب لبنان.
