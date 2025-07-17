وزارة الصحة: شهيد وجريح في الغارة على قبريخا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان أن "​غارة​ العدو الإسرائيلي بمسيرة على بلدة قبريخا، أدت إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن بجروح".

