تيمور جنبلاط زار هيكل وجدد استنكاره أي تطاول على عناصر الجيش خلال تأديتها مهامها

زار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب ​تيمور جنبلاط​ على رأس وفد، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، وضم الوفد النواب: مروان حماده، أكرم شهيب، هادي أبو الحسن، وائل أبو فاعور، وفيصل الصايغ، وأمين السر العام في التقدمي ظافر ناصر.

وحيا النائب جنبلاط "الجيش قيادة، ضباطا وأفرادا على التضحيات التي يبذلونها في سبيل المحافظة على الأمن"، مجددا استنكاره "أي تطاول على عناصر الجيش خلال تأديتها مهامها في حفظ الأمن".

وأكد جنبلاط استعداد "التقدمي ومسؤوليه المحليين لمواكبة الجيش في مهامه لتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق التي ينتشر فيها".