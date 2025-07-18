شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: بدأنا حملتنا لانتخابات الشيوخ ومرشحينا يتواجدون بكثافة على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، أن جميع الأحزاب السياسية، وبلا استثناء، بدأت بالفعل في التحرك على الأرض استعداداً لانتخابات مجلس الشيوخ، مشيراً إلى أن الحزب دفع بمرشحيه وبدأ في تنظيم مؤتمرات شعبية وتكثيف التواجد بين المواطنين منذ منتصف الأسبوع الجاري.

وأوضح سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذع على قناة dmc، أن هذه التحركات ستستمر حتى بدء فترة الصمت الانتخابي، وأضاف: "هذا الحراك واضح بقوة لدى مرشحي حماة الوطن، الذين يتواجدون بكثافة على الأرض ويستعدون لمؤتمراتهم الشعبية للتواصل المباشر مع المواطنين".

وحول ضوابط الدعاية الانتخابية التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، قال سليمان إن هذه الضوابط ليست بجديدة، ولكن عرضها يهدف إلى توعية الناخب المصري بوجود قواعد محددة تنظم العملية، وأشار إلى أن الحدود القصوى للإنفاق الانتخابي التي حددتها الهيئة هي 500 ألف جنيه للمرشح في النظام الفردي، 200 ألف جنيه للمرشح في مرحلة الإعادة، مليون و167 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 13 مقعداً.

وشدد على أن "الأمر ليس متروكاً للمرشح، بل هناك ضوابط تضمن تكافؤ الفرص وتُنظم عملية الدعاية".

ووجه المتحدث باسم حزب حماة الوطن دعوة خاصة للمصريين في الخارج، مؤكداً أن تصويتهم في الانتخابات المقررة يومي 1 و2 أغسطس المقبل هو "حق دستوري أصيل ومكفول"، حتى وإن كانوا بعيدين عن أرض الوطن.

وقال: "صوتكم الانتخابي هام، ويمثل ممارسة لحق أصيل لكم كمواطنين مصريين. يهمنا أن يعلم أبناؤنا وأحباؤنا في الخارج أن صوتهم يهم دولتهم ويساهم في اختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ، الذي نعتبره بيت الخبرة وعقول الدولة وبنك الأفكار للنظام المصري".

واختتم سليمان حديثه بالتأكيد على أن "حزب حماة الوطن، كما فعل في الانتخابات الرئاسية السابقة، يولي اهتماماً كبيراً بالمصريين في الخارج، ويدعوهم للمشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام"، مشيراً إلى أنه سيتم تيسير كافة الإجراءات لهم للإدلاء بأصواتهم في السفارات والقنصليات المصرية.