هكذا كشفت بيانات 100 جاسوس وقوات خاصة بريطاني

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: كشف النقاب اليوم الخميس أن عملاء استخبارات وقوات خاصة بريطانية من بين أكثر من 100 بريطاني أُدرجت تفاصيلهم في تسريب بيانات أفغاني.

ويوم الثلاثاء، تبيّن أن المعلومات الشخصية لما يقرب من 19 ألف شخص تقدموا بطلبات للحصول على برنامج إعادة التوطين والمساعدة الأفغاني (Arap) بعد استيلاء طالبان على الحكم قد أُفرج عنها "عن طريق الخطأ" في فبراير 2022.

وأُدرجت تفاصيل عن جواسيس الاستخبارات وقوات خاصة في تسريب بيانات ضخم أدى إلى نقل آلاف الأفغان سرًا إلى المملكة المتحدة. وتضمن الاختراق معلومات عن أكثر من 100 بريطاني.

أفادت مصادر دفاعية أن تفاصيل عن جواسيس جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6) وقوات الخدمة الجوية الخاصة (SAS) وأفراد من القوات الخاصة أُدرجت في جدول البيانات، بعد أن دعموا الأفغان الذين تقدموا بطلبات للاستقدام إلى المملكة المتحدة.

يأتي هذا بعد أن نشر مسؤول دفاعي "عن طريق الخطأ" المعلومات الشخصية لما يقرب من 19 ألف شخص تقدموا بطلبات للحصول على برنامج إعادة التوطين والمساعدة الأفغاني (Arap) في فبراير 2022.

معلومات شخصية

وعلمت وزارة الدفاع البريطانية بالاختراق في أغسطس 2023، عندما نُشرت مقتطفات من جدول بيانات يحتوي على معلومات شخصية بشكل مجهول على مجموعة فيسبوك.

و رفع أمر قضائي فائق - فُرض في سبتمبر 2023 ومنع نشر التسريب - يوم الثلاثاء، وقدّم وزير الدفاع جون هيلي "اعتذارًا صادقًا" نيابةً عن الحكومة. وأضاف: "كان هذا خطأً وزاريًا فادحًا".

تسريب 2022

وأشار هيلي إلى أن التسريب وقع في عام 2022 بسبب خطأ في البريد الإلكتروني لأحد مسؤولي وزارة الدفاع، حيث تم إرسال جدول يحتوي على معلومات شخصية لنحو 19 ألف أفغاني تقدّموا بطلبات هجرة إلى بريطانيا بعد استيلاء طالبان على السلطة. ولم تعلم الحكومة بالحادثة إلا بعد نحو 18 شهرًا، حين تم تداول بعض تلك البيانات على موقع فيسبوك.

كما اعتذر وزير الدفاع في حكومة الظل، جيمس كارتليدج، نيابةً عن حكومة المحافظين السابقة، التي أطلقت خطة سرية لنقل المواطنين الأفغان المتضررين من الاختراق.

ويجري نقل حوالي 6900 أفغاني - منهم 1500 شخص مدرجين في القائمة بالإضافة إلى مُعاليهم - إلى المملكة المتحدة كجزء من هذا البرنامج، بالإضافة إلى آلاف الأفغان الذين نُقلوا بموجب خطة إعادة التوطين.

وأعلنت وزارة الدفاع أن تكاليف النقل وحدها، المرتبطة مباشرةً باختراق البيانات، ستبلغ حوالي 850 مليون جنيه إسترليني.

وتأثر ما بين 80,000 و100,000 شخص. وصرح القضاة في يونيو/حزيران من العام الماضي بأنهم قد يتعرضون لخطر المضايقة أو التعذيب أو الموت إذا حصلت طالبان على معلوماتهم.

ورُفع الأمر القضائي يوم الثلاثاء بعد أن خلصت مراجعة داخلية إلى أنه "يبدو من غير المرجح أن يكون مجرد التواجد في قاعدة البيانات سببًا للاستهداف".

ومع ذلك، صرّح مترجم أفغاني عمل مع الجيش البريطاني لشبكة (سكاي نيوز) بأنه يشعر "بالخيانة من الحكومة البريطانية" ويخشى أن تستهدفه طالبان هو وعائلته.

إجراءات قانونية

وأعلنت شركة المحاماة "بارينجز لو" يوم الثلاثاء أنها تعمل مع حوالي 1000 شخص من المتأثرين "لمتابعة الإجراءات القانونية المحتملة".

ويأتي ذلك في الوقت الذي طلبت فيه لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان (ISC) تزويدها "على الفور" بعدد من الوثائق المستخدمة في إجراءات الأمر القضائي.

وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع: "إن عدم التعليق على شؤون القوات الخاصة هو سياسة راسخة للحكومات المتعاقبة.

وقال: نحن نولي أمن أفرادنا أهمية بالغة، ويتخذ أفرادنا، وخاصةً من يشغلون مناصب حساسة، التدابير اللازمة لحماية أمنهم".