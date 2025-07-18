منظمة المرأة العربية تعقد دورة حول "تمكين النساء في مجال إدارة المشاريع الزراعية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

تعقد منظمة المرأة العربية دورة تدريب مدربات "TOT"، حول "تمكين النساء في مجال إدارة المشاريع الزراعية" في الفترة من (20 - 22 يوليو 2025) افتراضيا عبر تطبيق Zoom.

تهدف الدورة التدريبية التي يشارك فيها عشرة دول عربية (مصر، ليبيا، الجزائر، سلطنة عمان، تونس، المغرب، اليمن، فلسطين، لبنان، الأردن) إلى تمكين المشاركات من اكتساب المهارات اللازمة لتصميم وتقديم دورات تدريبية فعالة في مجال تنفيذ وإدارة المشاريع الزراعية لنقل هذه المعارف إلي سيدات أخريات عاملات في القطاع الزراعي بما يساهم في تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.

وقالت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة، إن النساء تلعبن دوراً مهمًا في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية، وأن المشاريع الزراعية هي حجر الزاوية لتحقيق تنمية ريفية مستدامة فهي تفتح مسارات لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتوفير دخل للمرأة والأسرة.

وأشارت إلى أنه عندما تمنح المرأة الريفية الأدوات المناسبة من تدريب وتمويل وتقنيات - تصبح فاعلاً اقتصادياً حيوياً في المجتمع ويساهم ذلك في رفع الإنتاجية الزراعية وخلق فرص تشغيل داخل المجتمع تقوم بأعمال التدريب كل من الدكتورة هيفاء ياسين دكتوراه في الاقتصاد الزراعي والإرشاد والتنمية، وسامية عبيدى مدربة معتمدة في مجال ريادة الأعمال الخضراء.