ياسين جابر: اخيراً وبعد 23 سنة من صدور القانون 481/2002 تم تعيين الهيئة الناظمة للطيران

اشار وزير المال ​ياسين جابر​ في تصريح له تعليقا على تعيين الهيئة الناظمة لل​طيران​، الى انه "مبروك للبنان، أخيراً بعد ٢٣ سنة من صدور القانون ٤٨١/٢٠٠٢ يتم تعيين الهيئة الناظمة للطيران، ففي العام ٢٠٠٢ كنت عضواً في اللجنة التي عملت على اصدار هذا القانون، وغيره من قوانين اصلاحية، وشعرت اني قد وصلت الى حالٍ من اليأس لن تجد النور ابداً. أما اليوم وقد تحقق حلم وجود هذه الهيئة، فلا يسعني الا ان اعبّر عن سعادتي كوني اليوم بالذات في الحكومة التي اتخذت القرار الذي يعيد الامل بنهوض لبنان".

واردف ياسين "شكراً للوزير فايز رسامني الذي عمل بجهد مع الوزير فادي مكي وفريق الالية لإنجاز هذا التعيين، على امل بتعيين باقي الهيئات قريباً".

وحول تعيين هيئة القنب، اعتبر بان "تعيين الهيئة الناظمة لزراعة القنب هي خطوة مهمة بإتجاه تطبيق توصيات خطة ماكنزي، لقد ترأست اللجنة التي عملت على دراسة هذا القانون وإيصاله الى الإقرار. واكتشفت خلال تلك المرحلة لكثرة المرحبين بإقراره مدى أهميته. خطوة اخرى مهمة في رحلة النهوض التي تقودها حكومتنا".