افادت القناة 12 الإسرائيلية، بان ​السفير الأميركي​ في تل ابيب وبخ وزير الداخلية الاسرائيلي لعدم منح تأشيرات زيارة لمنظمات مسيحية أميركية. ولفتت القناة 12 الى ان السفير الأميركي هدد بوقف التبرعات وتشديد إجراءات إصدار التأشيرات للإسرائيليين.

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: السفير الأميركي وبخ وزير الداخلية لعدم منح تأشيرات زيارة لمنظمات مسيحية أميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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