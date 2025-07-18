افادت هيئة البث الإسرائيلية بان ​الجيش الإسرائيلي​ نفى تقارير عن تنفيذه هجوما في محافظة السويداء. وكانت وكالة الانباء "سانا" ذكرت بان الطيران الإسرائيلي نفذ غارة على محيط مدينة السويداء.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي ينفي تقارير عن تنفيذه هجوما في محافظة السويداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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