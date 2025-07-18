النشرة: اندلاع حريق كبير في منطقة المحمودية وفرق الدفاع المدني عملت على اخماده

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن اندلاع ​حريق​ كبير في منطقة المحمودية _ الدمشقية، وقد سارعت فرق الدفاع المدني اللبناني من عدة مراكز والهيئة الصحية وعملوا على إخماد النيران التي أتت على مساحات شاسعة من الاعشاب والأشجار الحرجية.

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