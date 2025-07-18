أعلن الديوان الأميري ال​قطر​ي أنّ أمير قطر تميم بن حمد أجرى اتصالًا بالرئيس السوري أحمد الشرع، مؤكّدًا دعم دولة قطر لوحدة سوريا وسلامة أراضيها.

وشدّد أمير قطر خلال الاتصال على الموقف القطري الثابت في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، معتبرًا تلك الاعتداءات انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا وخرقًا لميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن كونها تهديدًا لاستقرار المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر الديوان الأميري القطري: أمير قطر يعتبر الاعتداءات الإسرائيلية انتهاكا صارخا لسيادة سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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