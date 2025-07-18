بن غفير يدعو لوقف مفاوضات غزة وللتهجير: قرار نتانياهو بالانسحاب من موراغ خطير

دعا وزير الأمن القومي ورئيس حزب "عوتسما يهوديت"، ​إيتمار بن غفير​، لوقف المفاوضات الرامية للتوصل لوقف لإطلاق النار على غزة، وتبادل أسرى مع حركة حماس، مشدّدا على خطورة قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو بالانسحاب من محور "موراغ".

واوضح بن غفير إن "قرار رئيس الحكومة، على ما يبدو، بالموافقة على الانسحاب من محور ’موراغ’، ضمن صفقة الاستسلام مع حماس قرار خطير، ويمثّل انتكاسة أخرى".

وأضاف أن "محور ’موراغ’ محور إستراتيجي حُسم بدماء عناصرنا، والانسحاب منه سيكون بمثابة بصق في وجوههم؛ وهذا بالإضافة إلى التكاليف الكارثيّة الأخرى للصفقة، التي يجري إعدادها".

وتابع بن غفير: "أدعو رئيس الحكومة، بأنه لم يفت الأوان بعد، للعودة إلى رشده"، وقال متوجّها لنتانياهو: "أوقِف المفاوضات، وأعطِ التعليمات اللازمة لتحقيق أهداف الحرب: احتلال كامل، وتشجيع التهجير، والاستيطان".