روسيا تسلّم كييف جثث ألف جندي

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

سلّمت روسيا أوكرانيا جثامين ألف جندي أوكراني قتلوا خلال المعارك، وتسلّمت في المقابل جثامين 19 من جنودها، حسبما أفاد مفاوض روسي، أمس، مشيراً إلى أن هذه التبادلات تأتي ضِمن النتائج القليلة التي أسفرت عنها المفاوضات بين الجانبين.

وقال المفاوض الروسي ومستشار الكرملين فلاديمير ميدنسكي على تلغرام: «بعد الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إسطنبول، تسلمت أوكرانيا اليوم ألف جثة إضافية لجنود أوكرانيين». وأضاف أن أوكرانيا سلّمت جثث أكثر من 19 جندياً روسياً.

وميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قواتها سيطرت على ثلاث بلدات جديدة في ثلاث مناطق مختلفة من أوكرانيا.

وذكرت الوزارة أن البلدات الثلاث هي كاميانسكي في منطقة زابوريجيا بجنوب شرق البلاد، وديهتيارن في منطقة خاركيف في الشرق، وبوبيف يار في منطقة دونيتسك بشرق البلاد أيضاً.

وفي سياق متصل، أعلنت أوكرانيا سعيها لزيادة إنتاج الأسلحة محلياً، وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الحكومة الجديدة لبلاده، والتي صادق البرلمان على تعيينها أمس، ستسابق الزمن لتوسيع إنتاج الأسلحة محلياً بهدف تلبية نصف احتياجات البلاد من الأسلحة خلال ستة أشهر.

وفي الوقت ذاته، أعلنت سويسرا أن وزارة الدفاع الأميركية أبلغتها بأن واشنطن بصدد تحويل صفقة منظومات باتريوت للدفاع الجوي كانت مخصصة لها لصالح دعم أوكرانيا، التي تحتاج بشدة لتعزيز دفاعاتها الجوية.

ومن جانبه، أعلن قائد قوات «الناتو»، ألكسوس جرينكويتش، أمس، أن الاستعدادات جارية لنقل أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز باتريوت إلى أوكرانيا سريعاً.

وفي المقابل أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تعتبر نفسها مخولةً باستخدام الأسلحة ضد المنشآت العسكرية للدول التي تسمح لكييف بضرب العمق الروسي بأسلحتها.