البيت الأبيض يكشف سبب ظهور كدمات على يدي ترامب وانتفاخات في ساقيه

الرياص - اسماء السيد - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعاني من حالة مزمنة في الأوردة، وذلك بعد أيام من التكهنات التي أثيرت إثر ظهور كدمات في يده في عدد من الصور.

وبحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، فإن ترامب خضع لفحص شامل تضمن دراسة وعائية تشخيصية، بعد ملاحظة تورم في ساقيه مؤخراً.

وأوضحت ليفيت أن الكدمات الظاهرة على يد الرئيس تتماشى مع "أضرار نسيجية ناتجة عن المصافحة المتكررة"، مضيفة أن ترامب يتناول الأسبرين كجزء من بروتوكول وقائي معتاد لصحة القلب والأوعية الدموية، وهو ما قد يساهم في ازدياد ظهور الكدمات.

وأضافت ليفيت أن الفحوصات كشفت عن إصابة الرئيس بـ"القصور الوريدي المزمن"، وهي حالة شائعة لدى كبار السن، تحدث عندما تفشل أوردة الساقين في إعادة الدم بكفاءة إلى القلب، ما يؤدي إلى تراكمه في الأطراف السفلية والتسبّب بتورّمها.

Reuters

ودأب ترامب البالغ من العمر 79 عاماً، على التفاخر بصحته الجيدة، وسبق أن وصف نفسه بأنه "أكثر رئيس تمتعاً بصحة مثالية في تاريخ الولايات المتحدة".

وبحسب نتائج الفحص الأخير، فإن الرئيس يعاني من "القصور الوريدي المزمن"، وهي حالة تحدث عندما تفشل أوردة الساقين في ضخ الدم بشكل كافٍ إلى القلب، ما يؤدي إلى تجمّع الدم في الأطراف السفلية وظهور التورم.

وأكدت المتحدثة أنه لم يتم رصد أي مؤشرات على وجود "تجلّط وريدي عميق" أو "مرض شرياني"، وأن نتائج الفحوصات الأخرى كانت ضمن المعدلات الطبيعية.

وفي مذكرة طبية وُزّعت على الصحفيين، أوضح الطبيب الرسمي للبيت الأبيض، شون باربابيلا، أن الحالة التي يعاني منها الرئيس تُعد "حميدة وشائعة"، لا سيما بين من تجاوزوا سن السبعين.

وأضاف باربابيلا أن اختبارات إضافية أُجريت للرئيس لم تُظهر أي علامات على فشل قلبي أو خلل كلوي أو إصابة جهازية أخرى، مؤكداً بذلك ما ورد في إحاطة المتحدثة باسم البيت الأبيض.

وكتب الطبيب في مذكرته أن الحالة الصحية العامة للرئيس "ممتازة".

Reuters

وكانت عدسات المصورين قد التقطت صوراً تُظهر انتفاخاً في ساقي ترامب خلال حضوره نهائي كأس العالم للأندية التابع للفيفا، والذي أُقيم في نيوجيرسي في 13 يوليو/تموز الجاري. كما ظهرت كدمات واضحة على يده هذا الأسبوع خلال استقباله ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة في البيت الأبيض.

وسبق أن ظهرت كدمة مماثلة على يد ترامب خلال لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فبراير/شباط الماضي.

وقد أثارت هذه الصور تكهنات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتمال إصابة ترامب بمرض لم يُكشف عنه رسمياً.

لكن في التقرير الطبي السنوي الذي صدر في أبريل/نيسان الماضي، قال الطبيب باربابيلا إن "الرئيس يتمتع بصحة بدنية وذهنية جيدة".

يُذكر أن ترامب كان يبلغ من العمر 78 عاماً وسبعة أشهر عند أدائه اليمين الدستورية لبدء ولايته الثانية في يناير/كانون الثاني، ليُسجَّل بذلك كأكبر رئيس أمريكي سناً يتم تنصيبه في منصبه على الإطلاق.