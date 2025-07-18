شدّد وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبيّ لوزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي على وجوب استئناف ايران للجهود الدبلوماسية فورًا للتوصل إلى ​اتفاق نووي​ّ "قابل للتحقق ومستدام". وقال مصدر دبلوماسيّ فرنسيّ لرويترز: "أكد الوزراء أيضًا عزمهم استخدام آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في حالة عدم إحراز تقدم ملموس نحو مثل هذا الاتفاق في حلول نهاية الصيف".

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر دبلوماسيّ فرنسيّ لرويترز: تشديد أوروبيّ على إيران لاستئناف الجهود الدبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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