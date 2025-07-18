الدفاع الروسية: إسقاط 73 مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق جنوب غربي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية "إسقاط 73 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية استهدفت مناطق جنوب غربي البلاد". واشارت في بيان، الى أنه "تم إسقاط 31 مسيرة في مقاطعة بريانسك، و17 في أوريول، و13 في مقاطعة موسكو والعاصمة، و4 في القرم، و3 في بحر آزوف، و2 في مقاطعة سمولينسك، و2 في مقاطعة نيجني نوفغورود، و1 في مقاطعة بيلغورد، و1 في مقاطعة كالوغا، و1 في مقاطعة فورونيج، و1 في البحر الأسود".

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