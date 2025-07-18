بطريركية القدس للاتين اعلنت زيارة لوفد كنسي إلى غزة بعد ضربة إسرائيلية أصابت كنيسة

دخل بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا وبطريرك القدس للروم الأرثوذكس البطريرك ثيوفيلوس الثالث الى غزة الجمعة، بحسب ما أعلنت ​بطريركية​ اللاتين، غداة ضربة إسرائيلية طالت كنيسة العائلة المقدسة، قالت الدولة العبرية إنها نتجت عن "ذخيرة طائشة".

وجاء في بيان للبطريركية "في أعقاب الضربة المؤلمة على مجمّع كنيسة العائلة المقدسة في غزة"، دخل البطريركان "إلى غزة صباح اليوم على رأس وفد كنسي، معبّرين عن التضامن الرعوي المشترك لكنائس الأرض المقدسة وعن اهتمامهم برعية غزة".