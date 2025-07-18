أفاد تلفزيون ​سوريا​، بأن "قوات الأمن الداخلي على أطراف السويداء تستعد للدخول كقوّات فضّ اشتباك بين الفصائل المحليّة وقوات العشائر". وأمس، حدث نزوح متقطع لعائلات من عشائر البدو في محافظة السويداء باتجاه محافظة درعا، عقب انسحاب قوى الأمن الداخلي والجيش السوري من المحافظة وانتشار الفصائل المحلية في عدد من المناطق.

كانت هذه تفاصيل خبر تلفزيون سوريا: قوات الأمن الداخلي على أطراف السويداء تستعد للدخول كقوات فض اشتباك بين الفصائل المحلية وقوات العشائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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