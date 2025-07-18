الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلنت مفوضة السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أنّ "الاتحاد وافق على حزمة جديدة من العقوبات هي الأقوى ضد روسيا"، وذلك على خلفية الحرب في أوكرانيا.
ولفتت إلى أنّ "العقوبات تشمل حظر خط نوردستريم والضغط على الصناعة العسكرية الروسية".
من جهتها، قالت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، "إننا نضرب قلب آلة الحرب الروسية ونستهدف قطاعاتها المصرفية والطاقة والصناعات العسكرية".
وأكد دبلوماسي في بروكسل في تصريح لوكالة فرانس برس ""أننا توصلنا إلى اتفاق حول حزمة عقوبات ثامنة عشرة قوية وفاعلة ضد روسيا".
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