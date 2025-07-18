وزير الخارجية الفرنسي: نحن الأوروبيين نعتمد هذا الصباح عقوبات غير مسبوقة على روسيا والدول التي تدعمها

اشار وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الى أن "نحن الأوروبيين نعتمد هذا الصباح عقوبات غير مسبوقة على روسيا والدول التي تدعمها"، معتبرا ان "بالاشتراك مع الولايات المتحدة سنجبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار".

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