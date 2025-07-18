"سي بي إس" عن مصادر استخبارية أميركية: التقارير الإيرانية بإصابة بزشكيان في قصف إسرائيلي بالحرب صحيحة

نقلت شبكة "سي بي إس" الأميركية عن مصادر استخبارية أميركية، قولها إنّ "التقارير الإيرانية بشأن إصابة الرئيس الإيراني ​مسعود بزشكيان​ في قصف إسرائيلي بالحرب الأخيرة صحيحة".

يذكر أن في 13 تموز الحالي، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بأنّ بزشكيان تعرض إلى إصابة طفيفة في 15 حزيران الماضب، عندما استهدف الجيش الإسرائيلي اجتماعاً لمجلس الأمن القومي الإيراني كان يحضره.

وقالت "فارس" إنّ الهجوم الإسرائيلي استهدف اجتماعًا لمجلس الأمن القومي الإيراني الذي كان يحضره رؤساء السلطات الثلاث في إيران ومسؤولين كبار آخرين، وعُقد في الطوابق السفلى لمبنى في غرب طهران في الأيام الأولى للحرب الإسرائيلية على إيران.

وذكرت الوكالة أن الهجوم صُمم على غرار عملية اغتيال الأمين العام الراحل لحزب الله السيد حسن نصر الله، حيث استُخدم فيه ست قنابل أو صواريخ، استهدفت منافذ الدخول والخروج للمبنى لقطع طرق الخروج وإيقاف تدفق الهواء.