أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريح، إلى أنّ "مواقف بعض الدول الأوربية الداعمة للأعمال العدوانية لإسرائيل تؤدي إلى زيادة انعدام الأمن على المستويَين الإقليمي والعالمي".
ولفت إلى أنّ "استمرار الإبادة الجماعية في غزة والهجمات ضد سوريا ولبنان هو نتيجة لإفلات إسرائيل من العقاب".
وأعلن وزير الخارجية الإيراني أنّه "لا يمكن عقد محادثات جديدة إلا عندما يكون الجانب الآخر مستعدًا لاتفاق نووي عادل ومتوازن".
كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي: لا يمكن عقد محادثات جديدة إلا عندما يكون الجانب الآخر مستعدًا لاتفاق نووي عادل ومتوازن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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