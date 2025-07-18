أوضحت شركتا "تاتش" و"ألفا" في بيان، أن "شبكتيهما لا تزالان تتعرّضان إلى تشويش خارجي متقطّع وغير اعتيادي، لا سيما في الواجهة البحرية الممتدة على طول ساحل بيروت، كسروان وجبيل، مما يؤثر في جودة الخدمات لدى مشتركيهما".
وكرّرتا "اعتذاريهما من مشتركيهما لما يسببه هذا التشويش من إزعاج. وهما تواصلان التنسيق الوثيق مع وزارة الاتصالات والهيئة المنظمة للاتصالات والجهات المعنية، لإيجاد الحلول السريعة وإعادة الخدمة إلى طبيعتها".
كانت هذه تفاصيل خبر "تاتش" و"ألفا": التشويش الخارجي مستمر ونعمل على إعادة الخدمة إلى طبيعتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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