صليبا: بعد 10 سنوات لا نزال في نظام فاشل لإدارة النفايات والحل يبدأ من تصحيح القانون

اشارت النائب نجاة عون صليبا الى أن "بعد مرور عشر سنوات على نزول اللبنانيين إلى الشارع مطالبين بقطاع نفايات صحي وشفاف وخالٍ من الفساد، لا نزال حتى اليوم عالقين في نظام فاشل ل​إدارة النفايات​: فشل في الجمع، فشل في الطمر، وفشل في تطبيق الاستراتيجية الوطنية التي وُضعت لحل المشكلة بشكل جذري".

ولفتت الى اننا "قمنا بالشراكة مع "المعهد الاجتماعي الاقتصادي للتنمية" ومن ضمن برنامج "تحاور" بادارة "مؤسسة اديان"، بدراسة القطاع من مختلف جوانبه: العلمية، والمالية، والإدارية، والحَوكَمية. وخلصنا إلى نتيجة واضحة: المشكلة ليست تقنية ولا مالية. الحل يبدأ من تصحيح القانون، ومن ثم التطبيق الفوري والجاد له".

أضافت "من هنا، أدعو النواب إلى إقرار التعديلات المقترحة على القانون، لأن من شأنها أن: ترفع القيود الإدارية التي كانت تعيق السلطة التنفيذية عن تنفيذ القانون، تضع آلية واضحة وفعّالة لاسترداد الكلفة، ما يساهم في استدامة التمويل، وتُثبّت مبدأ التخفيف والفرز من المصدر والمعالجة، ما يحمي البيئة ويدعم الاقتصاد الدائري".