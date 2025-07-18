قوى الأمن: توقيف مروّج مخدرات ينشط في صيدا ومحيطها

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين في عمليات تجارة وترويج وتعاطي المخدّرات والحدّ من انتشارها، وضمن إطار الخطّة الأمنية التي وضعتها وحدة الشرطة القضائية لمكافحة هذه الآفة، توافرت معطيات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي في هذه الوحدة عن شخص ينشط بترويج المخدرات في صيدا ومحيطها، وهو المدعو: م. ط. (مواليد عام 1991، لبناني) في حقّه مذكرة توقيف بجرم ترويج مخدّرات".
ولفتت الى أنه "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي قام بها عناصر المكتب المذكور تمّ توقيفه من إحدى الدوريّات في محلّة سبلين- الشوف على متن درّاجة آليّة من دون لوحات تم ضبطها، وبتفتيشه، عُثر في حوزته على كميّة من المخدّرات، ومبلغ مالي، وقد أجري المقتضى القانوني في حقّه، وأودع المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء".
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