أعلنت إدارة مرفأ بيروت، في بيان الى انه "على خلفية ما تم تداوله بشأن توقيف أحد الأشخاص في جرم التزوير وإنشاء شركة وهمية لإصدار شهادات مزيّفة، توضح إدارة واستثمار مرفأ بيروت أن هذا الشخص ليس من عديد موظفيها، ولا تربطه بها أي صلة مباشرة أو غير مباشرة".
وأكدت أن "لا علاقة لها بالأفعال المنسوبة إليه، وتشدد على أن ما قام به لا يمتّ بصلة إلى نشاط المرفأ الرسمي أو إجراءاته المعتمدة".
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة المرفأ حول توقيف شخص بجرم التزوير وانشاء شركات وهمية: ما قام به لا يمتّ بصلة إلى نشاط المرفأ الرسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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