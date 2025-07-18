إدارة المرفأ حول توقيف شخص بجرم التزوير وانشاء شركات وهمية: ما قام به لا يمتّ بصلة إلى نشاط المرفأ الرسمي

أعلنت إدارة ​مرفأ بيروت​، في بيان الى انه "على خلفية ما تم تداوله بشأن توقيف أحد الأشخاص في جرم التزوير وإنشاء شركة وهمية لإصدار شهادات مزيّفة، توضح إدارة واستثمار مرفأ بيروت أن هذا الشخص ليس من عديد موظفيها، ولا تربطه بها أي صلة مباشرة أو غير مباشرة".

وأكدت أن "لا علاقة لها بالأفعال المنسوبة إليه، وتشدد على أن ما قام به لا يمتّ بصلة إلى نشاط المرفأ الرسمي أو إجراءاته المعتمدة".