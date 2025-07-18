الرئيس عون وصل الى مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية في منطقة المتحف

وصل ​الرئيس جوزاف عون​ إلى مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية في منطقة المتحف، حيث كان في استقباله رئيس الجامعة بسام بدران، وذلك لتفقّد أوضاع الجامعة والاطلاع على أبرز حاجاتها والصعوبات التي تواجهها".

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