البراكس: التطبيق الفوري لإلغاء الضريبة على المحروقات كبّد صاحب المحطة الخسائر وربحتها خزينة الدولة

علّق نقيب أصحاب محطات المحروقات في ​لبنان​ ​جورج البراكس​، على الغاء الضريبة على المحروقات التي أضيفت لتمويل تعويضات العسكريين تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة الذي طلب وقف التنفيذ، وقال: "كان يتوجب على السلطة التنفيذية الأخذ بعين الاعتبار أن اصحاب محطات المحروقات كانوا قد اشتروا كميات من المازوت والبنزين خلال الأيام الماضية ولديهم مخزون، وقد سددوا الضريبة المفروضة عليه مسبقا، وكان يتوجب عليها اعطائهم مهلة أيام عدة بسيطة لكي يفرغوا مخزونهم ولا يتكبدوا خسائر هم بغنى عنها ولا يتحملوها".

وأوضح، في حديث للوكالة الوطنية للإعلام، أنّه "أمّا الآن وقد صدر جدول تركيب الاسعار دون أي مفعول رجعي، بل بتطبيق فوري مع انخفاض وصل إلى 161000 ليرة للمازوت ومئة الف ليرة للبنزين، هذه خسائر يتكبدها صاحب المحطة وربحتها خزينة الدولة".