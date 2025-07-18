أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن قوة ​إسرائيل​ية توغلت فجر اليوم داخل الأحياء الداخلية لمدينة ميس الجبل، حيث وصلت إلى الحي الغربي في محيط البركة.

وعند الساعة 4:30 فجرًا، عمدت القوة إلى تفخيخ وتفجير جرافتين كبيرتين تعملان لصالح مجلس الجنوب في إزالة الركام من الأحياء الغربية المدمرة.

كما أشار المراسل إلى أن جنود الجيش الاسرائيلي تجولوا داخل أحياء المدينة على متن دراجات نارية رباعية الدفع (ATV).

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قوة إسرائيلية توغلت فجراً في ميس الجبل وفجّرت جرافتين تعملان لصالح مجلس الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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