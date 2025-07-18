حيدر والبساط ناقشا رؤية النهوض الاقتصادي في لبنان

اجتمع وزير العمل محمد حيدر، مع وزير الاقتصاد عامر البساط، بحضور فريقي عمل من الوزارتين، حيث أبلغ البساط حيدر أنّ وزارته "تعمل على وضع رؤية اقتصادية للنهوض بهذا القطاع، وانه يعقد اجتماعات ثنائية مع باقي الوزارات، حيث يوجد تقاطعات لتفعيل هذه الخطة، لإنضاج رؤية شاملة حول النهوض الاقتصادي في لبنان".
هذا، وتم تأليف فريق مشترك من الوزارتين لمتابعة هذا الموضوع
بدوره، استمع الوزير البساط من الوزير حيدر عن الملفات التي تعمل عليها وزارة العمل والانجازات التي تحققت الى الآن والمشاريع التي يُعمل على تنفيذها في المستقبل.
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